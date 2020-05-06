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11:59

Шульман видятся странными юридические аспекты временного отстранения Мишустина

фото ЗакС политика Шульман видятся странными юридические аспекты временного отстранения Мишустина

Политолог Екатерина Шульман обратила внимание своей аудитории на кажущиеся ей странными детали сюжета с инфицированием COVID-19 премьер-министра Михаила Мишустина. По ее наблюдениям, инцидент и вытекающие из него последствия совершенно по-разному подаются на президентском и правительственном сайтах: если на первом выложен указ о наделении полномочиями ио. премьера Андрея Белоусовва, то второй этот документ полностью игнорирует, и на нем продолжали выкладывать новости с участием Мишустина уже после госпитализации. Как специалисту по законотворчеству Шульман также интересно, что в указе не говорится, до какого момента Белоусов должен замещать премьера, и что он даже не называется "временным и.о.".

"Возникло мнение, что это как бы уже по новой Конституции, которая не вступила в действие, но принята, и те люди, которые готовят тексты указов, они ориентируются уже на нее. А там президент непосредственно руководит деятельностью правительства. И, наверное, по новой версии закона о правительстве после того, как эта новая конституционная версия вступит в действие, наверное, там предполагается, что президент каждый раз определяет, когда премьер вышел случайно в туалет, кто теперь за него председательское кресло занимает", - отметила ученый в авторской радиопрограмме.

Также политологу представляется, что на втором месяце удаленной работы различных органов власти ее слаженность могла нарушиться: "каждый сидит у себя дома, немножко сходит с ума в индивидуальном порядке".

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