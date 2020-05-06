Шульман видятся странными юридические аспекты временного отстранения Мишустина

Политолог Екатерина Шульман обратила внимание своей аудитории на кажущиеся ей странными детали сюжета с инфицированием COVID-19 премьер-министра Михаила Мишустина. По ее наблюдениям, инцидент и вытекающие из него последствия совершенно по-разному подаются на президентском и правительственном сайтах: если на первом выложен указ о наделении полномочиями ио. премьера Андрея Белоусовва, то второй этот документ полностью игнорирует, и на нем продолжали выкладывать новости с участием Мишустина уже после госпитализации. Как специалисту по законотворчеству Шульман также интересно, что в указе не говорится, до какого момента Белоусов должен замещать премьера, и что он даже не называется "временным и.о.".

"Возникло мнение, что это как бы уже по новой Конституции, которая не вступила в действие, но принята, и те люди, которые готовят тексты указов, они ориентируются уже на нее. А там президент непосредственно руководит деятельностью правительства. И, наверное, по новой версии закона о правительстве после того, как эта новая конституционная версия вступит в действие, наверное, там предполагается, что президент каждый раз определяет, когда премьер вышел случайно в туалет, кто теперь за него председательское кресло занимает", - отметила ученый в авторской радиопрограмме.

Также политологу представляется, что на втором месяце удаленной работы различных органов власти ее слаженность могла нарушиться: "каждый сидит у себя дома, немножко сходит с ума в индивидуальном порядке".