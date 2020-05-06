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12:20

Коммунальщики уничтожили "несанкционированный" памятник самоизоляции

фото ЗакС политика Коммунальщики уничтожили "несанкционированный" памятник самоизоляции

Работники садово-паркового предприятия "Калининское" демонтировали изготовленный анонимным художником Бесхвостым Псом памятник, посвященный режиму самоизоляции, делится комитет по благоустройству.

Дело в том, что арт-объект, появившийся днем ранее у Пискарёвского парка на Амурской улице, не имел разрешительной документации на установку. Хранить конструкцию никто не будет, поскольку "культурной ценности она не представляет", добавляет "Mash на Мойке".

"Памятник самоизоляции" представлял собой исполненный из металла полый куб с запертыми внутри фигурами человека и кота.

"Здесь нет издевательства над введённым режимом. Это не жалоба и не протест, просто иллюстрация к сегодняшнему дню. Люди сидят дома, их это обременяет, но они не хотят заразиться сами, не хотят распространять болезнь, стараются дать передышку и время медикам для поиска лекарства, сократив поток заболевших хотя бы своим отсутствием", - пояснил суть перфоманса автор инсталляции.

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Фото: Алексей Смагин

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