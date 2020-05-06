18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:25

Строительство здания ВС в Петербурге откладывается

фото ЗакС политика Строительство здания ВС в Петербурге откладывается

В ближайшем будущем петербуржцам не стоит ожидать появления в городе здания Верховного суда, что следует из интервью "Ведомостей" с министром финансов Антоном Силуановым. Правительство не считает эти расходы первостепенными, полагая, что экономить разумнее на еще не стартовавших проектах.

"Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге", - рассказал Силуанов

За последнее время, по словам чиновника, его коллегам удалось высвободить примерно 250 млрд рублей бюджетных денег, и на очереди - еще один подобный шаг.

Напомним, Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса зданий Верховного суда в декабре 2016 года. Первоначально Смольный хотел видеть судебный квартал у Биржевого моста на Петроградской стороне, но впоследствии строительство решили перенести в "Сад на Неве" на Смольную набережную - к сильному недовольству активистов Центрального района.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:33 Собянин решил открыть промышленные и строительные предприятия в Москве с 12 мая

16:30 СМИ: После майских праздников в Москве введут обязательное ношение масок

16:25 Роспотребнадзор представил план поэтапного выхода из "коронавирусного" карантина

16:02 Министр труда: В РФ зарегистрировано 1,2 млн безработных, более 735 тысяч - с марта

15:43 Путин выступает против "поспешного" снятия антивирусных мер

15:42 Власти раздадут ветеранам продуктовые наборы в честь Дня Победы

15:30 Коронавирус поразил четверых сотрудников "Водоканала"

15:29 Путин: Мишустин идет на поправку

15:13 КПРФ передала Боткинской больнице наборы одноразовой посуды

14:53 Глава комитета по печати об украшении Петербурга к 9 мая: Это дань памяти

14:45 Министр культуры Любимова подхватила COVID-19

14:36 "Левада": В апреле рейтинг одобрения Путина упал до исторического минимума

14:33 Митрополит Варсонофий просит Смольный передать церкви квартиры на Октябрьской набережной

14:10 Студенты пожаловались "Альянсу врачей" на принуждение к работе с коронавирусными больными

13:56 Изготовителям шашлыка на Сенной площади назначили штрафы по 25 тысяч рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru