В Псковской области обустроят дополнительные койко-места для приезжих

Власти Псковской области приняли решение развернуть дополнительные койко-места в больницах, принимающих пациентов с COVID-19, для граждан, прибывших из других регионов, известил глава обозначенного субъекта РФ Михаил Ведерников.

К заведомо подготовленным 600 местам оборудуют ещё 300.

Некоторое время назад в Псковской городской больнице, переоформленной для приёма больных коронавирусом, закончилась сборка и подготовка к работе 60 аппаратов ИВЛ. Несмотря на это, региону по-прежнему требуются ещё пять аппаратов КТ.

Кроме того, всё ещё остра проблема нехватки кадров в местной системе здравоохранения. Как отметил Ведерников, на сегодняшний день региону требуются 74 врача и 87 сестёр-анестезисток. При этом к труду планируется привлечь специалистов иных врачебных направлений - обучение уже проходят 50 медиков. Всего переквалифицироваться должны свыше 230 специалистов.

Согласно последним данным, в Псковской области COVID-19 выявлен у 226 человек, 8 скончались.