Латвия, Литва и Эстония с 15 мая открывают внутренние границы

Руководства Литвы, Латвии и Эстонии пришли к выводу, что начиная с 15 мая можно будет открыть внутренние границы государств, уведомил подписчиков в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

В то же время все прибывшие в страны граждане обязаны будут в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции в целях профилактики распространения COVID-19.

По состоянию на 6 мая, в Латвии зафиксировано 900 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 - умерли, излечились - 464. В Литве: 1428 зараженных, 48 погибших, 718 выздоровевших. В Эстонии: 1713 инфицированных, 55 - умерли, побороли болезнь 264 человека.

Границы перечисленных стран были закрыты с середины марта.