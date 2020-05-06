"Деньги - народу!": Столичные другороссы разместили у здания правительства протестный баннер

Минувшим утром члены столичного отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" вывесили на набережной у здания правительства РФ баннер, на котором был размещен лозунг: "Деньги - народу! Правительство - на хлеб и воду!". Полицейских поблизости замечено не было.

Другороссы пояснили, что цель акции состояла в том, чтобы привлечь внимание граждан к отсутствию ощутимых мер по поддержке населения во время режима самоизоляции, в котором, по мнению активистов, виноваты власти.

"В результате недальновидных действий правительства миллионы россиян оказались без работы. Сотни тысяч людей едва сводят концы с концами", - утверждают в "Другой России".

Решением обозначенной проблемы партийцы считают выплаты населению.

Ранее, напомним, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что финансово помочь необходимо в первую очередь не гражданам, а бизнесу.