18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:56

Изготовителям шашлыка на Сенной площади назначили штрафы по 25 тысяч рублей

фото ЗакС политика Изготовителям шашлыка на Сенной площади назначили штрафы по 25 тысяч рублей

Двое мужчин, жаривших в течение майских праздников шашлыки на открытом огне на Сенной площади, получили наказание в виде 25 тысяч рублей каждый, передает объединенная пресс-служба судов. Отмечается, что оба они признали свою вину и даже извинились перед сотрудниками полиции за причиненные неудобства.

Статью "мелкое хулиганство" им переквалифицировали на актуальную в эти дни административную статью "невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности".

Ранее Смольный разрешил пожилым петербуржцам на майские праздники посетить загородные дачи. Режим повышенной готовности, вызванный пандемией коронавируса, действует до 11 мая включительно.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:33 Собянин решил открыть промышленные и строительные предприятия в Москве с 12 мая

16:30 СМИ: После майских праздников в Москве введут обязательное ношение масок

16:25 Роспотребнадзор представил план поэтапного выхода из "коронавирусного" карантина

16:02 Министр труда: В РФ зарегистрировано 1,2 млн безработных, более 735 тысяч - с марта

15:43 Путин выступает против "поспешного" снятия антивирусных мер

15:42 Власти раздадут ветеранам продуктовые наборы в честь Дня Победы

15:30 Коронавирус поразил четверых сотрудников "Водоканала"

15:29 Путин: Мишустин идет на поправку

15:13 КПРФ передала Боткинской больнице наборы одноразовой посуды

14:53 Глава комитета по печати об украшении Петербурга к 9 мая: Это дань памяти

14:45 Министр культуры Любимова подхватила COVID-19

14:36 "Левада": В апреле рейтинг одобрения Путина упал до исторического минимума

14:33 Митрополит Варсонофий просит Смольный передать церкви квартиры на Октябрьской набережной

14:10 Студенты пожаловались "Альянсу врачей" на принуждение к работе с коронавирусными больными

13:56 Изготовителям шашлыка на Сенной площади назначили штрафы по 25 тысяч рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru