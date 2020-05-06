Изготовителям шашлыка на Сенной площади назначили штрафы по 25 тысяч рублей

Двое мужчин, жаривших в течение майских праздников шашлыки на открытом огне на Сенной площади, получили наказание в виде 25 тысяч рублей каждый, передает объединенная пресс-служба судов. Отмечается, что оба они признали свою вину и даже извинились перед сотрудниками полиции за причиненные неудобства.

Статью "мелкое хулиганство" им переквалифицировали на актуальную в эти дни административную статью "невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности".

Ранее Смольный разрешил пожилым петербуржцам на майские праздники посетить загородные дачи. Режим повышенной готовности, вызванный пандемией коронавируса, действует до 11 мая включительно.