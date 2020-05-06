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14:33

Митрополит Варсонофий просит Смольный передать церкви квартиры на Октябрьской набережной

фото ЗакС политика Митрополит Варсонофий просит Смольный передать церкви квартиры на Октябрьской набережной

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился в комитет имущественных отношений Петербурга с просьбой о передаче в собственность РПЦ семи квартир в домах на Октябрьской набережной. 

Речь идет о пяти квартирах в здании настоятельного келейного корпуса с домовой церковью Архангела Михаила по адресу Октябрьская набережная, д. 16 лит. А и еще двух в здании братского келейного корпуса в доме № 20 к.1 лит.А. Как утверждается в обращении, поступившем в Смольный, эти здания были построены на территории Киновии Александро-Невской Лавры в 1845-1847 годах. Финансировал их возведение благотворитель, купец Федор Набилков. "Здания составляют единый монастырский комплекс, построенный для осуществления и обеспечения служения и монашеской жизнедеятельности", - говорится в документе. Оба дома являются выявленными объектами культурного наследия. 

Сейчас эти здания имеют статус многоквартирных жилых домов. Как отметил в своем обращении митрополит Варсонофий, дома "находятся в неудовлетворительном состоянии". 

Заявка подана 21 апреля 2020 года. Ответ от комитета имущественных отношений на сайте ведомства пока не опубликован. 

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