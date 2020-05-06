Митрополит Варсонофий просит Смольный передать церкви квартиры на Октябрьской набережной

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился в комитет имущественных отношений Петербурга с просьбой о передаче в собственность РПЦ семи квартир в домах на Октябрьской набережной.

Речь идет о пяти квартирах в здании настоятельного келейного корпуса с домовой церковью Архангела Михаила по адресу Октябрьская набережная, д. 16 лит. А и еще двух в здании братского келейного корпуса в доме № 20 к.1 лит.А. Как утверждается в обращении, поступившем в Смольный, эти здания были построены на территории Киновии Александро-Невской Лавры в 1845-1847 годах. Финансировал их возведение благотворитель, купец Федор Набилков. "Здания составляют единый монастырский комплекс, построенный для осуществления и обеспечения служения и монашеской жизнедеятельности", - говорится в документе. Оба дома являются выявленными объектами культурного наследия.

Сейчас эти здания имеют статус многоквартирных жилых домов. Как отметил в своем обращении митрополит Варсонофий, дома "находятся в неудовлетворительном состоянии".

Заявка подана 21 апреля 2020 года. Ответ от комитета имущественных отношений на сайте ведомства пока не опубликован.