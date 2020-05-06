Коронавирус поразил четверых сотрудников "Водоканала"

Руководство ГУП "Водоканал" отправило на самоизоляцию 57 сотрудников транспортно-логистического подразделения после того, как у их четверых коллег выявили инфекцию COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на предприятие.

"Объект расположен на Дунайском проспекте и максимально удален от основных сооружений", - говорится в сообщении.

В "Водоканале" подчеркнули, что неприятное событие никак не повлияет на качество обслуживания города. В удаленном режиме работает около трех четвертей персонала ГУП.

Всего в Петербурге коронавирус обнаружили у почти шести тысяч человек.