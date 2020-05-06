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15:42

Власти раздадут ветеранам продуктовые наборы в честь Дня Победы

фото ЗакС политика Власти раздадут ветеранам продуктовые наборы в честь Дня Победы

В Петербурге ветеранам в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне подарят продуктовые наборы, сообщил на пресс-конференции 6 мая председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Он уточнил, что помимо продуктов ветеранам подарят георгиевские ленточки. Их разнесут волонтеры, добавил Ржаненков.

Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец на пресс-конференции добавила, что в состав наборов входят продукты первой необходимости с длительными сроками хранения и немного сладкого. Планируется передать ветеранам более 6,5 тысяч наборов, заявила глава ведомства. Точное количество подарков Аблец сообщить не смогла. Она уточнила, что сейчас волонтеры обзванивают ветеранов и уточняют информацию - часть из них могут находиться на самоизоляции за городом, куда добровольцы не смогут доставить подарки.  

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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