Министр труда: В РФ зарегистрировано 1,2 млн безработных, более 735 тысяч - с марта

Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, отчитываясь перед Владимиром Путиным на сегодняшнем совещании по вопросам мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом, сообщил, что в РФ официально зарегистрировано свыше 1,2 млн безработных граждан, причем более 700 тысяч - только с начала марта.

"На сегодняшний день в РФ зарегистрировано безработных 1 млн 243 тыс. человек. В том числе, за последние два месяца мы зарегистрировали 735 тысяч граждан", - отчитался Котяков.

Министр напомнил, что если человек потерял работу после 1 марта 2020 года, размер его пособия по безработице составит 12 100 рублей.

На данный момент на эти цели из бюджета выделено 1,8 млрд рублей.