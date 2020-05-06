Роспотребнадзор представил план поэтапного выхода из "коронавирусного" карантина

Во время онлайн-встречи руководителей регионов и иных управленцев с Владимиром Путиным руководитель Роспотребнадзора Анна Попова озвучила план поэтапного выхода России из "коронавирусного" карантина.

На первом гражданам можно было бы разрешить заниматься физической активностью на воздухе, на втором - допустить возможность прогулок с семьёй и функционирование некоторых торговых точек и заведений общепита, а также занятие в образовательных учреждениях, и, наконец, третий этап предполагает открытие всех остальных магазинов, кафетериев, парков и скверов.

Начальники субъектов РФ смогут самостоятельно принимать решение о времени снятия тех или иных ограничений, учитывая показатели по количествам новых зараженных, общему числу инфицированных, заполненности коечного фонда и охвата тестирования на COVID-19.

"Ситуация с коронавирусом в России уникальна. В ряде регионов темпы прироста заболевших уже не превышают 3%,", - отчиталась Попова.