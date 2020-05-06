Собянин решил открыть промышленные и строительные предприятия в Москве с 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая все промышленные и строительные предприятия могут начать работу. О возможности их функционирования градоначальник объявил 6 мая в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным и членами правительства России.

Столичный глава добавил, что с организаций, работающих в сфере услуг, снимать ограничения пока преждевременно. Нормы их работы должны жестко контролироваться санитарными врачами, отметил Собянин.

Также мэр Москвы заявил, что ситуация в городе стабилизируется. Об этом, по его словам, говорит прекратившийся рост госпитализации больных.

О возможности поэтапного снятия установленных ранее ограничений в отдельных регионах страны сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент России предложил главам субъектов федерации самостоятельно разработать планы выходы из режима повышенной готовности, опираясь на мнение специалистов Роспотребнадзора и научного сообщества.