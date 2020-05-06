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6 мая, 17:47

"Не могу обмануть доверие десятков тысяч избирателей": Макаров собрался участвовать в выборах в ЗакС в 2021 году

фото ЗакС политика "Не могу обмануть доверие десятков тысяч избирателей": Макаров собрался участвовать в выборах в ЗакС в 2021 году

В преддверие грядущего 65-летия председатель петербургского парламента дал интервью "Фонтанке", в котором поведал о своей политической карьере, отношениях с оппозицией, взаимодействии со Смольным и Валентиной Матвиенко, параллельно сопровождая рассуждения заметками о вере, офицерской чести и "блокадном генетическом коде".

Среди прочих тем, спикер заявил о готовности участвовать в грядущих выборах в Заксобрание, которые состоятся в 2021 году.

"Я не могу обмануть доверие десятков тысяч избирателей, с которыми бок о бок работаю уже не первое десятилетие в каждодневном режиме. Терпеливо, не шумно, не для афиши, а тем более не для самопиара я постоянно помогаю своим избирателям, их жизнью живу", - объяснил Макаров своё намерение.

Беседовавший с политиком журналист вспомнил о многочисленных нарушениях, допущенных во время муниципальной кампании 2019 года. В некоторых участках, напомним, ввиду массовых фальсификаций суды отменили итоги голосования. На это Макаров, утверждавший, что электоральный процесс прошел  гладко, лишь уклончиво заметил, что "исключения подтверждают правило".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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