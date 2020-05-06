За пять дней мая петербуржцы свыше 600 раз нарушили "коронавирусные" запреты

За пять майских дней на петербуржцев составили 676 протоколов за нарушения противоэпидемиологических правил, передает сайт городского правительства. 557 из них связаны с пренебрежением новейшим "коронавирусным" постановлением Смольного. Подчеркивается, что к оформлению протоколов представители власти прибегали в крайних случаях, стараясь как можно чаще ограничиваться профилактическими беседами.

Самая популярная форма нарушения в наступившем месяце - появление граждан в зеленых зонах, временно закрытых для посещения. За неполную неделю нашлись и иные нарушители ограничительных "коронавирусных" мер. Под уголовное преследование попали одно юридическое и четверо физических лиц. Среди последних "попались" люди, распространявшие фейкоую информацию о ситуации с COVID-19 в городе.