Смольный подготовил второй пакет мер по поддержке предпринимательства

Петербургское правительство сообщило о выработке второго пакета мер по поддержке частного сектора экономики, необходимость в котором продиктована разгаром пандемии коронавируса и кризисом.

К числу ключевых новых решений относятся снижение ставки по займам для предприятий на 1%, гарантированное городским Фондом развития промышленности, а также увеличение суммы этих займов до 200 млн рублей. В свою очередь, беспроцентные займы на выплату окладов сотрудникам, занятым в малом и среднем бизнесе, согласились выдавать Сбербанк, ВТБ, банк "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, банк "Открытие".

"Городской Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса докапитализирован на 1 млрд руб. Из этих средств 700 миллионов рублей будут направлены на программу предоставления поручительств, а 300 миллионов – на выдачу микрозаймов предпринимателям", - в частности, гласит сообщение пресс-службы Смольного, при этом вероятен вариант с получением дополнительных федеральных средств на ту же сумму.

Фонд развития промышленности тоже планируется докапитализировать на 1 млрд рублей.

В новом пакете мер отдельно прописан запрет на пени и штрафы для малых и средних мероприятий, касающиеся услуг по теплоснабжению.

От уплаты половины налога на имущество освободятся организации, сдающие помещения крупных ТЦ, гостиниц и санаториев, при этом они должны пойти навстречу арендаторам и снизить или временно упразднить арендную плату.

Ожидается, что при помощи субсидий культурным учреждениям компенсируют убытки, нанесенные им режимом повышенной готовности.