Владелец "Востокугля", миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов, занимавший 86 стройку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes с состоянием 1,1 млрд долларов, свёл счёты с жизнью, известили РБК двое его знакомых.

"Это правда, Босова нет в живых", - поведал собеседник издания.

В свою очередь близкий к правоохранительным структурам источник заявил о том, что в ночи полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством, в подмосковный поселок Усово - там предприниматель в последнее время жил.

Босов владел компаниями "Сибантрацит" и "Востокугль". Первая компания - генеральный спонсор "Ночной хоккейной лиги". Кроме того, одной из фирм Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

В Следственном комитете подтвердили смерть бизнесмена. По сообщению ведомства, тело Босова с огнестрельным ранением головы действительно обнаружили в его доме в Усово. Рядом лежал пистолет "Glock 19 gen 4".