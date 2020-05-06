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6 мая, 18:53

Экс-директора "Метростроя" выпустили из СИЗО под домашний арест

фото ЗакС политика Экс-директора "Метростроя" выпустили из СИЗО под домашний арест

Бывший гендиректор петербургского "Метростроя" Николай Александров получил смягчение меры пресечения и как минимум до 9 мая проведет свой арест вместо СИЗО в домашних условиях, передает объединенная пресс-служба судов. Форму наказания на время следствия ему меняли уже несколько раз.

Под арестом Александров находится с декабря прошлого года, обвиняемый по нескольким "экономическим" эпизодам". Ему вменяют растрату на сумму 178 млн рублей, допущенную на поставках щебня при строительстве новых станций подземки, и растрату 153 млн на поставках кабеля при схожих обстоятельствах.

Своей вины фигурант уголовного дела не признает.

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