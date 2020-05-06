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6 мая, 19:06

"Фейерверк не планируется": В Смольном рассказали о праздновании Дня Победы

фото ЗакС политика "Фейерверк не планируется": В Смольном рассказали о праздновании Дня Победы

Администрация Петербурга 6 мая сообщила, что глава города Александр Беглов и командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев провели совещание о праздновании Дня Победы в 2020 году. В частности, они решили вопрос о проведении праздничного салюта. Традиционного фейерверка в этом году петербуржцы не увидят. 

"В 22 часа первый залп праздничного артиллерийского салюта из 76-мм пушки ЗИС-3 образца 1942 года даст ветеран Великой Отечественной войны. Далее поименованные залпы произведут артиллеристы Западного военного округа", говорится на сайте Смольного.

Администрация отдельно подчеркнула, что это будет именно артиллерийский салют, а не традиционный фейерверк. "Фейерверк не планируется", - сообщает Смольный.

Изначально при публикации информации об итогах совещания Беглова и Журавлева фразы о фейерверке в тексте не было. Она появилась спустя несколько минут. Не было этого уточнения и в информационной рассылке для СМИ. 

Кроме того, по случаю юбилея Победы 9 мая на Ростральных колоннах будут зажжены факелы. В 10 часов утра над городом пролетят самолеты и вертолеты боевой авиации.

В семь вечера будет объявлена минута молчания в память о погибших на войне. Затем в онлайн-формате пройдет акция "Бессмертный полк". В это же время на телеканале "Санкт-Петербург" и в соцсетях комитета по культуре будет проходить трансляция праздничного концерта  "Музыка Победы. Тебе, Ленинград-Петербург, посвящаем".  

Весь день 9 мая в разных районах города будут звучать песни военных лет, которые планируется транслировать с помощью звукоусиливающей аппаратуры на военных автомобилях. 

Ранее глава комитета по печати Владимир Рябовол рассказал, что из запланированных украшений на улицах города к 9 маю вывесят только 15%. Остальная часть оформления появится в дни проведения парада и торжественных церемоний после снятия ограничений из-за распространения коронавируса.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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