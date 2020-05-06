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6 мая, 19:51

РКН отказался снимать блокировку с Telegram, сославшись на решение суда

фото ЗакС политика РКН отказался снимать блокировку с Telegram, сославшись на решение суда

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина сообщила о пришедшем ей из Роскомнадзора ответе относительно ближайшей судьбы мессенджера Telegram в России, заблокированного в апреле 2018 года. Менять свою позицию по данному вопросу ведомство не намерено.

"Они написали широко известную формальную вещь, мол „это не мы, это все суд". Там просто литье воды на полторы страницы, вокруг да около. Ничего нового, того, что не обсуждалось публично, там нет. Это совершенно типичная отписка", - приводит слова женщины издание "МБХ Медиа".

Примечательно, что ответ, несмотря на весь кажущийся ей формализм, пришел с пометкой "для служебного пользования".

Отметим, что ранее восстановление полноценной работы Telegram в России называли разумной мерой даже единороссы из Госдумы, голосовавшие за запрет. Один из таких людей, депутат Вячеслав Лысаков, признался, что блокировка, легко обходимая пользователями и по сей день, показала прежде всего глупость борцов с мессенджером.

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