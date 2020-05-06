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6 мая, 21:02

Гудков - о сотрудничестве с Собчак: Граждан не волнуют наши какие-то разборки

фото ЗакС политика Гудков - о сотрудничестве с Собчак: Граждан не волнуют наши какие-то разборки

Политик Дмитрий Гудков подвел итог своему сотрудничеству с Ксенией Собчак в рамках общих проектов "Гражданская инициатива" и Партия перемен, настояв на том, что большинство его союзов последних десяти лет были своевременными и правильными, что он дипломат, тактик и прагматик и что в России невозможно предсказать внутреннюю и внешнюю политику даже на год вперед. При этом он признал, что сейчас Ксения Собчак не может считаться хоть в каком-то виде оппозиционной фигурой. Главное же для него, тем временем, совершенно не это.

"Граждан не волнуют наши какие-то разборки, кто где сидел, кто что сказал. Людей волнует, как выжить в этих условиях. И когда ты мне задавал другие вопросы — почему оппозиция не становится популярной? — вот, например, потому что оппозиция какой-то срач обсуждает вечно. Давай обсуждать то, что нужно людям. Людям сейчас нужна поддержка. Малому бизнесу нужна поддержка. Причем это вопрос выживания, это вопрос нашего с тобой будущего", - заявил он в интервью "Эху Москвы".

Если же заниматься надуманными проблемами и конфликтами прошедших лет, то, опасается Гудков, Россия имеет еще больше шансов стать по-настоящему отсталой страной "со средней зарплатой в 200 долларов".

Ранее в той же программе "Условно ваш" Алексей Навальный признался ведущему, что не может доверять Гудкову - главным образом имея в виду его тактический союз с Ксенией Собчак в 2017-2019 годах.

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