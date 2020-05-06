Послаблений нет, возьмите льготы

Российские регионы начнут постепенно выходить из режима повышенной готовности. Но не все, а те, в которых рост уровня заболеваемости коронавирусом невелик. Об этом было объявлено на состоявшейся 6 мая видеоконференции с участием президента Владимира Путина. Петербургские власти пока громких заявлений не делали, но наконец-то объявили о готовности второго пакета антикризисных мер.

Аккуратно и постепенно

В первый рабочий день после половины майских праздников Владимир Путин провел онлайн-конференцию с участием членов правительства и глав регионов. Он потребовал у руководителей субъектов выработать план действий "на период после 11 мая". Президент попросил продумать "аккуратный и постепенный" вариант снятия действующих ограничительных мер. Опираться в этой работе главы регионов должны на рекомендации Роспотребнадзора, которые были озвучены на том же видеосовещании.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при снятии ограничений нужно руководствоваться показателями темпов прироста заболеваемости, свободного коечного фонда и охвата тестирования.

"Все эти показатели оцениваются ретроспективно, за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом этой болезни", - заявила Попова.

Роспотребнадзор рекомендует отказываться от ограничений в три этапа. Сначала разрешить заниматься физкультурой и спортом на открытых пространствах и гулять с детьми. Кроме того, на первом этапе предлагается открыть объекты торговли и услуг "ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции". На втором - разрешаются прогулки по улице с членами семьи, открываются объекты торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа клиентов. Также предусмотрено начало работы образовательных организаций. Парки и скверы, а также другие места отдыха должны начать работать только на третьем этапе и при условии социального дистанцирования. Возобновление деятельности гостиниц, предприятий общественного питания и любых торговых организаций без ограничений числа покупателей Роспотребнадзор в своей методичке тоже отнес к третьему этапу.

Сроки реализации этого плана пока не определены. Это предстоит сделать главам субъектов. Президент Путин попросил их прислушиваться к мнению ученых и действовать аккуратно. При этом в отдельных регионах, по словам главы государства, жесткие меры нужно не только сохранить, но даже дополнить.

Выступивший следом за Поповой мэр Москвы Сергей Собянин в ходе видеоконференции анонсировал первое послабление в российской столице. Он объявил о решении возобновить с 12 мая работу всех промышленных и строительных предприятий.

Начиная с 3 мая в России ежедневно подтверждается более 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Каждый раз примерно половина этих случаев приходится на Москву. Оптимизму столичного мэра это не мешает. Он объяснил высокие показатели количества инфицированных увеличившимся тестированием граждан, а в целом, по мнению мэра, результаты утешающие:

"В течение последних двух недель у нас не растет госпитализация больных. Не растет количество тяжелых больных, которым требуется помещение в стационар. Это говорит о стабилизации ситуации".

Парки - за самодисциплину

Пока Собянин рапортовал об успехах президенту, столичные СМИ, ссылаясь на закрытые источники в мэрии, сообщали о планах обязать москвичей носить маски в общественных местах. По данным "Открытых медиа", новое правило может начать действовать сразу после майских праздников.

С 12 мая штрафовать за отсутствие масок на лицах начнут и в Московской области, которая по числу зараженных идет на втором месте в стране, уступая только Москве. Третий - Петербург, а сразу за ним - Нижегородская область, регион, въезд в который временно открыт только по прописке и в котором действует система QR-кодов. Тем не менее, план постепенного выхода из режима повышенной готовности там тоже обсуждают. Губернатор Глеб Никитин за несколько дней до видеоконференции с президентом в интервью РБК рассказал о решении использовать искусственный интеллект для слежения за предприятиями, работающими в сфере "контактного бизнеса" после их открытия.

Возобновить работу отдельных коммерческих организаций можно и в Петербурге, считает председатель комиссии по промышленности, предпринимательству и экономической политики Законодательного собрания города Алексей Макаров ("Единая Россия"). В разговоре с ЗАКС.Ру он признался, что не понимает, почему от борьбы с коронавирусом страдают отдельные категории бизнеса и потребители.

"Я сегодня проезжал мимо станции метро "Электросила". Там работает ларек овощей, работает ларек, который торгует прессой, но не работает букетный ларек. Не очень понимаю, почему по одному человеку нельзя пускать за цветами?" - удивляется депутат.

Макаров полагает, что при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендации могут работать и другие организации. Например, магазины, в которых нет примерки вещей, или автосалоны. Единоросс считает, что пора открыть для горожан и парки со скверами. Посещение большинства из них в Петербурге карается административными наказаниями.

Тема нелегальных прогулок в зеленых зонах поднимается в Заксобрании очень часто. Депутаты регулярно рассуждают, что при соблюдении правил социального дистанцирования посещение парка для гражданина не рискованнее похода в магазин или поездки в метро. Лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева даже предлагала Смольному утвердить расписание прогулок для различных категорий горожан, чтобы в дни пандемии старики и молодежь не пересекались в рекреационных зонах. Еще чаще звучали призывы и вовсе отменить этот запрет, чтобы не подвергать население штрафам в не самые благополучные времена.

С необходимостью при определенных условиях открыть для петербуржцев доступ в парки согласился и председатель межведомственной медицинской рабочей группы при координационном совете по противодействию распространению в Петербурге COVID-19 и директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто, не так давно ставший советником губернатора Александра Беглова. По его мнению, возможность прогуляться по паркам позволит петербуржцам снять стресс, вызванный длительным режимом самоограничения.

"Но постепенный выход из режима повышенной готовности возможен только при соблюдении самодисциплины жителями города. Иначе мы можем потерять даже то, чего достигли благодаря введению режима самоизоляции", - заявил ЗАКС.Ру Шляхто, добавив, что ситуация в Петербурге по-прежнему остается сложной.

Второй пакет Смольного

Городское правительство свои запреты пока оставляет в силе. Но зато вскоре после путинской конференции Смольный объявил о готовности второго пакета мер поддержки бизнеса. Этот документ анонсировали еще месяц назад, во время принятия первого пакета. Оппозиционные депутаты в последствии не раз критиковали исполнительную власть за медлительность.

Вероятно, губернатор Александр Беглов готовился представить разработанные решения по спасению экономики в ходе общения с президентом. Однако слово до него так и не дошло и меры просто перечислили на сайте Смольного в пост-релизе о состоявшейся видеоконференции.

фото: gov.spb.ru

Предусмотрены 50%-е скидки на налог на имущество не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных гостиниц, торговых центров, санаториев. Планируется снизить ставки налога по упрощенной системе для всех пострадавших отраслей, обрабатывающих производств и инновационных предприятий, предоставить субсидии организациям культуры на компенсацию их затрат в период ограничительных мер. Объявлено о введение моратория на штрафы и пени по теплоснабжению для организаций малого и среднего бизнеса. Также предлагается обеспечить беззалоговые займы малым и средним предприятиям в размере 50% от выплаченного годом ранее НДФЛ, и докапитализировать Фонд развития промышленности на 1 млрд рублей.

Последовательно критиковавший действия Смольного по поддержке населения депутат Заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что считает любые принимаемые льготы и послабления для бизнеса благом, однако и данные меры, и общий подход к решению проблемы считает недостаточным.

"Нужна материальная поддержка населения и реальная борьба с эпидемией. Для борьбы с вирусом нужно не вход в парки запрещать и штрафовать за выход на детские площадки, а обеспечить врачей всем необходимым, чтобы больницы были готовы, чтобы были лекарства", - рассказал "яблочник".

Главным итогом президентской конференции, по мнению депутата, стал очередной отказ признавать необходимость прямых выплат населению. В существующих условиях эти выплаты должны выделяться из городского бюджета, считает "яблочник". "Хотя бы по 10 тысяч рублей на любого взрослого и по 5 тысяч на ребенка городской бюджет может себе позволить", - уточнил Вишневский.

Сергей Еремеев

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