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10:22

СМИ: Бывшего красноярского депутата задержали по подозрению в организации заказных убийств

фото ЗакС политика СМИ: Бывшего красноярского депутата задержали по подозрению в организации заказных убийств

Бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова задержали по подозрению в организации заказных убийств, пишут ТАСС, РИА "Новости" и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

По словам источника ТАСС, Быкова подозревают "в убийствах прошлых лет". Собеседник агентства уточнил, что речь идет об организации заказных убийств. РИА "Новости" уточняет, что дело касается убийства, совершенного в 1994 году.

Быкво был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997 – 2016 годах. В 1998 – 2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").

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