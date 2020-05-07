Неизвестная женщина потушила Вечный огонь на Марсовом поле

В Петербурге женщина рано утром 6 мая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, залив его газировкой, передает "Фонтанка.ру".

Издание опубликовало запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, как женщина подошла к Вечному огню и потушила его. По данным издания, она была невысокого роста, одета в серый спортивный костюм, ей около 50 лет.

Сотрудники полиции Центрального района разыскивают нарушительницу, пишет 78.ru со ссылкой на источник. По данным издания, о потухшем Вечном огне полицейским сообщил прохожий вскоре после случившегося.

Представитель компании "ПетербургГаз" в разговоре с РИА "Новости" сообщил, что Вечный огонь "был залит газировкой и закидан бутылками".

"В течение 10 минут бригада газовой службы прибыла на место происшествия и провела внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений памятника не выявлено, горение оперативно восстановлено", - сказал он.