Число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 11 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировано 11 231 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 177 160 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Более половины случаев зафиксированы в Москве и Подмосковье – 6703 и 842 соответственно. В Петербурге заболели еще 306 человек, всего в городе известно о 6190 случаях.

В Ленобласти заболели еще 63 человека, в Коми – 56, в Мурманской области – 35. В Архангельской области прибавилось 25 случаев заражения, в Новгородской области – 21, в Псковской – 17, в Калининградской – 16. В Карелии заболели еще 9 человек, в Вологодской области 5, в Ненецком автономном округе – 1.

За минувший день умерли 88 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов увеличилось до 1625 человек. Выписано по выздоровлению за все время 23 803 человека.