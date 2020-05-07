Создателя паблика "Омбудсмен полиции" задержали по подозрению в вымогательстве

Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве, передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы управления МВД по Москве Владимира Васенина.

По словам Васенина, Воронцова подозревают в том, что он вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей за отказ от публикации фотографий "личного характера".

"В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ", - сказал Васенин. По его словам, этот полицейский отказался платить, и "дискредитирующие его фотографии" были опубликованы в группе. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере).

Утром 7 мая к Воронцову пришли с обыском, спилив при этом входную дверь в квартиру.