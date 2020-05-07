СК заподозрил бывшего красноярского депутата в организации убийства члена ОПГ и его приятеля

Следственный комитет подтвердил задержание бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова по подозрению в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году.

Речь идет об убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, Наумов был членом преступной группировки, которую возглавлял Быков, и в первой половине 1994 году они поссорились из-за "распределения доходов от совместной деятельности".

Спустя некоторое время после этого перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Следствие считает, что после этого Быков решил убить Наумова и его приятеля Войтенко, а организацию убийства поручил своему хорошему знакомому, Владимиру Татаренкову. Некоторое время исполнители убийства – Сергей Бакуров и Владимир Чучков - следили за жертвами, а в июле 1994 года расстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета, когда они ехали на машине, сообщает СК.

Бакуров по этому делу осужден на пожизненное лишение свободы, Чучков находится в розыске. Владимир Татаренков приговорен к 13 годам лишения свободы. Он дал показания на Быкова как на еще одного организатора убийства.

"На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан, с ним выполняются следственные и процессуальные действия", - заключили в СК.