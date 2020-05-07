Собянин анонсировал обязательное ношение масок и перчаток в транспорте Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" объявил о введении в столице режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.

"Мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требование. Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте", - сказал Собянин.

Он добавил, что "масочный режим" введут с 12 мая. По словам мэра, говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве пока рано.

На 7 мая в Москве известно о 92,6 тысячах зараженных коронавирусом. По всей России коронавирусной инфекцией заболели 177 тысяч человек.