Три члена Совфеда переболели коронавирусом

Три члена Совета Федерации переболели коронавирусной инфекцией и уже выздоровели, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета Совфеда регламенту Вячеслава Тимченко.

По его словам, сейчас "они в полном здравии, в полном благополучии" и выдержали двухнедельный карантин после выздоровления. Он добавил, что заболевшие сенаторы "сразу ушли на самоизоляцию", узнав о своем диагнозе, и теперь у них есть "полное право общаться".

"Более того, у них выработались антитела, и они могут выступать донорами плазмы крови", - добавил Тимченко. Имена заболевших он не назвал, но уточнил, что они работали в разных комитетах и едва ли могли заразиться друг от друга.

На 7 мая в России известно о 177 тысячах случаях заражения коронавирусом.