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13:08

Комитет по культуре выделил на реставрацию зала в своем здании 39,9 млн рублей

фото ЗакС политика Комитет по культуре выделил на реставрацию зала в своем здании 39,9 млн рублей

Комитет по культуре Петербурга объявил конкурс на реставрацию Белого зала в своем здании за 39,9 млн рублей. Информация опубликована на портале государственных закупок 6 мая, а заявки на участие принимаются до 1 июня.

Согласно документации конкурса, цель его проведения - "сохранение и поддержание в надлежащем состоянии объекта культурного наследия федерального значения "Дом жилой, 1794-1798 г.г."". Речь идет о доме №40 лит.А на Невском проспекте. 

В Белом зале здания необходимо очистить от грязи "монументальную живопись" и укрепить ее, а также воссоздать утраченные элементы. Привести в порядок требуется и другие декоративные элементы: лепнина, колонны, карнизы, зеркала, печи, светильники и прочее. Помимо этого, исполнитель должен заменить паркетные полы с использованием досок из дуба и амаранта. 

Комитет отметил, что реставрация проходит в действующем здании и работы не должны мешать или составлять угрозу сотрудникам и посетителям ведомства. При этом, при необходимости реставрация должна проходить круглосуточно даже в праздничные и выходные дни, но с перерывами, сказано в документах конкурса. 

Там же отмечено, что исполнитель работ должен в течение пяти дней получить от комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) разрешение на реставрацию. 

Сроки выполнения работ по восстановлению Белого зала не ограничены. В документах конкурса сказано, что окончанием реставрации считается дата подписания акта приемки работ специальной комиссией ведомства, в которую будут входить и представители КГИОП.

София Саттарова

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