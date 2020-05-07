Прокуратура проверяет обрушение строительных лесов на Лиговском проспекте

Прокуратура Фрунзенского района начала проверку по факту обрушения строительных лесов на Лиговском проспекте, сообщается на сайте ведомства.

Обрушение произошло на территории строительства дома проекта "Второй квартал", передает "Фонтанка.ру". Шестеро работников занимались облицовкой фасада, плитку складывали прямо на леса. Вероятно, леса не выдержали этого веса. Один рабочий погиб, остальные пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По словам представителей прокуратуры, управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.