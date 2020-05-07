Беглов проверил уборку дворов Петербурга ко Дню Победы

Губернатор Петербурга Александр Беглов ознакомился с ходом работ по сезонной уборке города, сообщили в Смольном.

Беглов посмотрел, как идут дела с уборкой в доме 54 по улице Декабристов. Там моют фасад дома и двор, чистят лестничные клетки, красят газонные ограждения. Такие же работы ведут на набережной Фонтанки, 29 и Караванной улице, 11. Беглов заявил, что ко Дню Победы город "выглядеть должен празднично", несмотря на отсутствие в этом году массовых праздничных мероприятий 9 мая.

В Смольном напомнили, что из-за теплой зимы весенняя уборка в Петербурге началась еще в феврале. Уже промыты все 2,6 тысяч автомобильных дорог, которые находятся на содержании комитета по благоустройству, с улиц собрали и вывезли более 500 тонн мусора и почти 8 тысяч тонн сметенной грязи.

Более 6,3 тысяч фасадов домов обмыты, из них 2,7 тысяч – в историческом центре. К маю садовники высадили 602 тысячи цветов виолы, 60 тысяч кустарников, 4,5 тысяч деревьев. Планируется посадить в общей сложности весной более 6 тысяч деревьев и 80 тысяч кустарников.

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