В Смольном обсудят обязательное ношение масок в транспорте

Чиновники петербургского правительства 8 мая обсудят уровень готовности города ко введению масочного режима в общественном транспорте, сообщает "Фонтанка".

Дискуссию проведут на очередном заседании межведомственной транспортной рабочей группы при противовирусном координационном совете.

Отметим, что московский мэр Сергей Собянин объявил о введении этой меры с 12 мая. Нарушителей масочного режима будут штрафовать на 4 тысячи рублей.

В Петербурге число подхвативших инфекцию COVID-19 выросло за последние сутки до 6190 человек.