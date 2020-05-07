"Человек лидерских качеств и твердой воли": Беглов поздравил Макарова с юбилеем

На сайте петербургского правительства появился текст поздравления губернатором Александром Бегловым спикера ЗакСа Вячеслава Макарова с 65-летним юбилеем. В числе главных заслуг глава города выделяет заботу Макарова об исторической памяти, связанной прежде всего с победой над гитлеровской Германией в 1945 году.

"Яркий политик, человек лидерских качеств и твердой воли, за многие годы парламентской деятельности Вы внесли весомый вклад в развитие Санкт-Петербурга. При Вашем активном участии в Северной столице принимаются новые законы и стратегически важные решения", - в частности, говорится в обращении Беглова.

Глава исполнительной власти Петербурга не сомневается в том, что его сотрудничество с властью законодательной останется на прежнем уровне, который он оценивает высоко.

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