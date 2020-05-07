ФБК проанализировал гардероб столичного вице-мэра Раковой

Возглавляемый политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил развернутую публикацию, иронично маркированную как "фэшн-блог" и посвященную деталям гардероба вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

Не претендующий на статус расследования текст повествует, среди прочего, о нескольких зафиксированных на фотографиях Раковой пальто, аналоги которых стоят в интернете стоят дороже 400 тысяч, и о восьми жакетах, которые должны стоить, по уверениям разоблачителей, не меньше 200 тысяч рублей каждый. Самое дорогое из найденного у чиновницы - украшение (подвеска и серьги), которое, по утверждению ФБК, продается более чем за 8 млн рублей.

"Она может обвешаться бриллиантами, как новогодняя елка игрушками, выйти к врачам, работающим за 20 тысяч рублей, — и ей кажется, что это в порядке вещей. Потому что она заслужила. А врачи, по ее мнению, — нет", - говорится на сайте Навального.

Особенно "навальнистов" раздражает тот факт, что новая их "жертва" напрямую курирует социальную сферу, в том числе борющихся с коронавирусом медработников. Это, отмечают авторы текста, лишний раз подчеркивает существующее в России "колоссальное социальное расслоение".