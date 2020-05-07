"Символ самоизоляции" в Петербурге перенесли к Академии "Зенита"

Арт-объект "Символ самоизоляции", установленный без разрешения властей, переместили на улицу Верности, к Академии ФК "Зенит", сообщили в комитете по благоустройству.

Металлическая конструкция была установлена анонимным автором в Пискаревском парке 5 мая. Она представляет собой куб, внутри которого заключены фигуры человека и кота. Комитет пытался найти автора, публично попросив его откликнуться, то установивший "символ самоизоляции" решил остаться неизвестным.

Тогда артобъект передали администрации Калининского района, чтобы она нашла для него более подходящее место. В комитете подчеркнули, что были вынуждены его демонтировать, поскольку объект был незаконно установлен на территории зеленой зоны.