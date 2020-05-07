Собчак и Соболь проведут дебаты о выплатах россиянам 10 мая

Телеведущая Ксения Собчак и продюсер канала "Навальный Live" Любовь Соболь проведут 10 мая дебаты на тему "20 тысяч каждому: популизм или необходимость?", передает "Интерфакс" со ссылкой на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

Дебаты начнутся в 18:10 10 мая в Zoom, будут доступны трансляции на "Эхе Москвы", на каналах Собчак и "Навальный Live". По словам Фельгенгауэр, регламент будет "классическим": вступительное слово, несколько вопросов от модератора, затем – вопросы участниц друг другу. Вопрос - до минуты. Ответ - до 3 минут.

Провести дебаты Собчак и Соболь решили после заочного обсуждения предложения Алексея Навального о выплате всем россиянам по 20 тысяч рублей в качестве поддержки во время эпидемии коронавируса.