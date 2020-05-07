"Настоящий командир": Как депутаты поздравляли Макарова с 65-летием

В четверг, 7 мая, исполнилось 65 лет председателю Законодательного собрания Петербурга и руководителю городского отделения "Единой России" Вячеславу Макарову. Парламентские фракции направили свои поздравления спикеру, назвав его настоящим патриотом Отечества и настоящим другом. В ЗакСе уже объявили, что, несмотря на вхождение в возрастную группу риска по коронавирусу, Макаров продолжит лично присутствовать на заседаниях парламента.

Самым объемным и эмоциональным поздравление Макарову получилось у оппозиционной фракции "Яблоко", наименее многочисленной в Законодательном собрании. Под письмом стоит подпись ее руководителя Бориса Вишневского, но обратился он и от себя, и от своего коллеги Михаила Амосова. Поздравляющие вспомнили о временах, когда именинник еще не состоял в "Единой России" и был в оппозиции к губернатору, а потом пожелали ему здоровья и сил. Завершается поздравление словами:

"И мы хотим пожелать Вам не выполнять решение городского правительства и не уходить ни в какую "самоизоляцию". Не дождутся! Так что, - чтобы у Вас все было, и Вам за это ничего не было".

Однопартийцы из "Единой России" в своем праздничном обращении сосредоточились на успехах Макарова в должности спикера городского парламента, которого назвали не только "наставником, но и настоящим другом".

"Опытный и деятельный законодатель, Председатель лучшего регионального парламента страны, Вы не один десяток лет стоите на страже интересов избирателей. Вы внесли огромный вклад в становление и развитие правовой базы нашего города, повышение качества жизни петербуржцев, защиту их прав и законных интересов".

Официальным письмом единороссы не ограничились. Некоторые из них разместили в соцсетях персональные поздравления. Например, председатель комитета по законодательству Денис Четырбок в своем Telegram-канале назвал Макарова сильным, несгибаемым и уважаемым во всех кругах.

"Полковник, который не понаслышке знает, что такое кодекс чести. Достойный представитель своих избирателей, у которого слова не расходятся с делом. И то, что городской парламент возглавляет именно Вячеслав Серафимович, я считаю, — это огромное счастье для Санкт-Петербурга", - написал Четырбок.

Представители ЛДПР в своем письме заявили, что Макаров был одним из тех, кто стоял у истоков возрождения петербургского парламентаризма и охарактеризовали спикера как настоящего патриота Отечества.

"Офицерская честь, духовность и достоинство делают Вас надежным партнером и товарищем для всех депутатов Законодательного Собрания независимо от партийной принадлежности", - говорится в письме ЛДПР за подписью депутата Павла Иткина.

Фракция КПРФ отметила знание Макаровым истории города-героя Ленинграда и его заботу о ветеранах. Свои подписи под поздравлением оставили все три члена фракции.

"Ваш жизненный путь неотделим от судьбы нашей страны. В нем выписаны трудом и неуемной энергией достойные страницы: служба в Советской армии, педагогическая и научная деятельность в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, и депутатская работа в муниципальном Совете и Законодательном Собрании Санкт-Петербурга", - написали коммунисты.

Партия Роста заявила, что депутатам городского парламента очень повезло, что в трудное время борьбы с коронавирусом ими руководит такой председатель.

"Как настоящий командир именно Вы являетесь для нас примером мужества, дисциплины, твердости, четкости и взвешенности в принятии решений, лидером, обеспечивающим сплоченность и солидарность всех депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга", - добавили представители Партии Роста.

Свои автографы под поздравительным письмом оставили два из трех членов фракции. Не подписался только Максим Резник, который последние полгода состоит во фракции формально и ни в каких внутренних ее мероприятиях не участвует.

Скромнее всех на эпитеты оказались депутаты "Справедливой России". Они пожелали, чтобы опыт депутатской работы, управленческие способности и политическое чутье Макарова служили на благо города и горожан.

"Уже 20 лет Ваша жизнь связана с городским парламентом. За эти годы он изменился до неузнаваемости, и в этом лично Вы сыграли огромную роль. Ваше имя как спикера Законодательного собрания V и VI созывов, безусловно, войдет в историю Мариинского дворца, а значит, и в историю Петербурга", - отметили эсеры.

Макаров вступил в возрастную категорию, которой в Петербурге на время борьбы с коронавирусом запрещено выходить из дома. Запрет городского правительства свято блюдут несколько престарелых депутатов ЗакСа. Не появляются даже на заседаниях, где за них по доверенности голосуют коллеги. Однако постановление губернатора Александра Беглова об ограничительных мерах позволяет продолжать работать 65-летним руководителям органов власти, "чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций".

Судя по восторженным поздравлениям депутатов и позиции самого Макарова, его личное присутствие на заседаниях в Мариинском дворце критически необходимо. В Законодательном собрании уже объявили, что спикер продолжит работать "с соблюдением соответствующих мер безопасности, профилактики".

"Он регулярно сдает анализы на коронавирус, здоров, находится в отличной физической форме", - подчеркнули в пресс-службе городского парламента.

Сергей Еремеев

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