Собянин продлил "коронавирусные" ограничения в Москве до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок действия ограничений в рамках режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса до 31 мая, сообщается на сайте Собянина.

До конца мая в Москве будет ограничена работа магазинов, ресторанов, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, продлен режим самоизоляции граждан. "Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано", - отметил Собянин.

При этом с 12 мая начнется первый этап ослабления ограничений и возвращения к "нормальному образу жизни". Во-первых, вернутся к работе предприятия промышленности и строительства: начнут работу те, чье присутствие в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо. Также, напомнил Собянин, с 12 мая в Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте.

На 7 мая в Москве известно о 92,6 тысячах зараженных коронавирусом. По всей России коронавирусной инфекцией заболели 177 тысяч человек.