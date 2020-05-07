Фигурантам дела "Нового величия" продлили меры пресечения до августа

Люблинский суд Москвы продлил сроки мер пресечения фигурантам дела "Нового величия" еще на три месяца, сообщает "Новая газета".
Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин останутся под домашним арестом до 17 августа. На тот же срок под арестом останутся Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков.
Основания для продления мер пресечения, по версии прокуратуры, остаются теми же: возможность скрыться, оказать давление на свидетелей, обвинение в тяжком преступлении. Защита настаивала, что расследование дела завершено, материалы давно находятся в суде, и нет необходимости держать обвиняемых в изоляции, особенно в условиях эпидемии коронавируса. Верховный суд ранее рекомендовал учитывать эпидемию при рассмотрении вопроса о продлении мер пресечения.
По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.