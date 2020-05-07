"Чистейшее безобразие": Познер возмущен высылкой российского журналиста из Белоруссии

Многолетний автор и ведущий программы на Первом канале Владимир Познер прокомментировал скандал с высылкой из Белоруссии работающего на этом корреспондента Алексея Кручинина. Учитывая то, как легкомысленно, с точки зрения Познера, белорусские власти воспринимают угрозу пандемии коронавируса, за сюжет о которой пострадал журналист, мэтр отечественного телевидения не приемлет их репрессивный жест.

"То, как ведет себя президент Белоруссии господин Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет. <...> И я полагаю, что это распоряжение о том, чтобы эту группу выслать, — это уже его личное распоряжение. Больше никто на это бы не решился в Белоруссии без него, — это чистейшее безобразие, это цензура, это стремление, так или иначе, заткнуть рот СМИ", - заявил автор и ведущий еженедельных интервью на "Первом" в эфире "Эха Москвы"

При этом Познер признает, что зачастую российские власти тоже не совсем адекватно воспринимают критику своих порядков иностранцами, однако белорусский инцидент - это для него "гораздо больше, чем некорректно".