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7 мая, 19:00

Противников строительства на месте парка в Петрозаводске заблокировали в карьере

фото ЗакС политика Противников строительства на месте парка в Петрозаводске заблокировали в карьере

Активисты, протестующие против строительства на месте парка Каменный Бор в Петрозаводске, оказались заблокированы на территории карьера, куда строители вывозили грунт, передает "Новая газета".

По словам одного из активистов, Алексея Клеса, защитники парка узнали, что грунт из Каменного Бора пытаются увезти. Ранее на этом месте обнаружили человеческие останки. Здесь в годы Великой Отечественной войны шли бои, и активисты считают, что останки могут принадлежать бойцам Красной армии.

Из-за этого активисты отправились вслед за самосвалом, который вывозил песок, и оказались в карьере в 10 километрах от Петрозаводска. Их машину заблокировали два грейдера. Водитель одного из них заявил, что сейчас с активистами "приедут разбираться". Защитники парка вызвали полицию.

Вместе с активистами заблокированной оказалась и корреспондент "7х7" Аля Грач.

"Мы приехали сюда снимать, как они вывезли сюда отходы. Они сегодня начали вывозить кучу, в которой кости лежат. Следственный комитет ведет проверку, не остановив стройку, а они их вывозят и уничтожают улики. Они вывезли сюда уже половину Каменного бора. Этот грунт зараженный, его должны сваливать не на карьере точно", - сказал Клес в разговоре с изданием.

В Каменном Бору планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад. Прокуратура по жалобе активистов выявила ранее нарушения при выдаче разрешений на вырубку деревьев, мэрии было вынесено представление. Сейчас проводится доследственная проверка, которая должна установить ущерб от вырубки деревьев в парке.

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