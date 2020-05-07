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7 мая, 19:32

В Смольном пока не готовы смягчить действующие правила самоизоляции

фото ЗакС политика В Смольном пока не готовы смягчить действующие правила самоизоляции

Администрация Петербурга находит на сегодняшний день преждевременным ослабление режима самоизоляции и считает, что в дальнейшем нужно его смягчать плавно и поэтапно. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Елин в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

"Мы видим, что эпидемиологическая ситуация этого не позволяет. У нас происходит рост. И вообще разговор о начале послабления будет возможен после того, как мы преодолеем пик и пройдет после этого две недели", - отметил чиновник.

Когда, в свою очередь, это произойдет, то торговые точки будут открываться не сразу, а группами. Столь же постепенно будут меняться и требования к организации замкнутых пространств и нахождению в них горожан.

"На все случаи мы разрабатываем стандарты, они будут опубликованы, чтобы бизнес мог перестроить экономические модели и успел подготовиться", - пообещал Елин.

Отметим, что в том же интервью он анонсировал введение обязательного масочного режима, пока не уточнив дату вступления новой нормы в силу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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