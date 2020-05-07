Ходорковский дал "нефтегазовый" прогноз на ближайшее будущее для России

Экс-руководитель компании ЮКОС, политик Михаил Ходорковский выпустил видеоролик, в котором представил свой прогноз, касающийся будущего природных ресурсов и торговли ими применительно к России. Что касается нефтедобычи и уровня мирового спроса на нее, который является столпом отечественной экономики, то, по оценке Ходорковского, статус-кво способен сохраниться еще лет на сорок, до "поколения наших дедов". В дальнейшем он сомневается, что мировая экономика будет столь сильно зависеть от нефти - особенно при резком уменьшении ее запасов в недрах земли. Человечеству, утверждает бизнесмен, будет выгоднее переходить на газ, но и здесь у него имеется оригинальное суждение.

"Газ экологически более чист, чем нефть, более технологичен в использовании и, главное, достаточно распространен. Раз так, будет ли он дорожать, сможем ли мы, россияне, сможем ли жить за счет газа так же, как за счет нефти? А вот это, к счастью, вряд ли. Газа много, альтернативная энергетика отвоевывает все большие доли рынка", - подчеркнул он в своем видеоблоге.

Всем углеводородам Ходорковский отводит максимум семьдесят-сто лет ("капля в мировой истории") и объясняет, почему находит свой прогноз радостным и конструктивным для своей родины.

"Именно эти доходы идут на силовые структуры, на закрытые статьи, на обслуживание резиденций, на личное и через бюджет обогащение кремлевского окружения. За счет углеводородов эта власть, пудря мозг про общенародное достояние, маскируется под благодетеля, являясь на самом деле паразитом. Убери углеводороды - и власти придется просить деньги у налогоплательщиков, а значит, нельзя будет плевать на избирателя и решать все вопросы силой", - предрекает блогер.

По логике спикера, для граждан упразднение нефтегазовой отрасли как системообразующей не станет ударом, чего не сказать об условном "ворье" во власти, кортежи которого сократится "до пяти вместо сто пяти машин". Такую историческую перспективу политический эмигрант Ходорковский приветствует.