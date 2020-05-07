Прикрыть лица

В Петербурге власти намерены обязать всех людей носить маски и перчатки в общественных местах, заявил 7 мая вице-губернатор Евгений Елин. Когда именно это произойдет, он не уточнил. В Москве обязательное ношение масок уже закрепили документально - без средств индивидуальной защиты нельзя будет появиться в общественном месте с 12 мая. ЗАКС.Ру узнал у депутатов ЗакСа и Госдумы, что они думают об обязательном ношении масок и как лучше людям предоставить эти средства защиты.

"Проще каждому надеть масочку"

В Москве с 12 мая все люди в общественных местах должны ходить в перчатках и масках или респираторах. За несоблюдение этой меры москвичей будут штрафовать на пять тысяч рублей.

Это вынужденная, но необходимая мера, отметил в разговоре с ЗАКС.Ру депутат Государственной Думы от "Единой России" Михаил Романов. По его мнению, жесткие меры по противодействию коронавирусу требовалось ввести еще раньше.

- Надо раньше было вводить максимальные ограничения не для того, чтобы лишний раз наложить дополнительное бремя на наших граждан, а для того, чтобы все-таки ограничить… Есть правила - их надо соблюдать, - заявил депутат.

Его коллега и однопартиец Сергей Боярский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что поддерживает решение столичных властей. Он считает, что маски в общественных местах должны носить все - это поможет быстрее побороть распространение коронавируса и вернуться к привычной жизни.

- Гораздо проще каждому надеть масочку, повязочку, сшить самому, купить, приобрести, продезинфицировать и держать дистанцию друг от друга, чем останавливать работу десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, оставляя целую экономическую артериальную систему взаимоотношений без движения, - заявил Боярский

Сам он носит маски, которые ему сшила мама, поделился депутат: стирает, гладит, обрабатывает антисептиком и снова надевает. Другой петербургский депутат в Госдуме Виталий Милонов сообщил ЗАКС.Ру, что тоже уверен в необходимости носить маски всем и везде. Положительным он назвал пример Смольного, где люди ходят в масках, а заседания правительства проходят в дистанционном режиме. По мнению Милонова, в Законодательном собрании Петербурга тоже всем надо надевать на себя маски, как и в других общественных местах города. О том, что маски должны начать носить и петербуржцы, заявили и Боярский с Романовым.

Петербургские власти пока только рекомендовали жителям города носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, но администрация города заявила о намерении ввести обязательное использование масок в общественных местах.

Член межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге и депутат ЗакСа Анатолий Дроздов рассказал ЗАКС.Ру, что принимаемые решения зависят от дальнейшего развития событий. Над вопросом о введении тех или иных мер по противодействию распространения болезни работают специалисты, уточнил Дроздов. По его словам, после 12 мая станет ясно, как дальше будет действовать правительство Петербурга.

Вице-губернатор города Евгений Елин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 7 мая сообщил, что при снятии ряда ограничений на работу предприятий в качестве компенсационных мер планируется обязать людей ходить в масках и перчатках.

- Масочный режим, ношение перчаток станут обязательными. Особенно в общественных местах, особенно на транспорте. За этим мы будем следить достаточно строго и очень внимательно, - заявил Елин.

Не требовать, а раздать

В Москве в мае маски начали продавать на 23 станциях метро, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. В подземке установили вендинговые аппараты, где за 50 рублей можно приобрести набор из маски и перчаток. Эти же комплекты наборы продаются в торговых точках метро, уточнили в ведомстве.

Но не во всех аптеках столицы можно найти средства индивидуальной защиты, рассказали депутаты Госдумы. Боярский сообщил, что маски не видел даже в аптеке федерального парламента, но они появились в продуктовых магазинах.

По словам вице-губернатора Елина, в Петербурге также хотят установить в вестибюлях метро вендинговые аппараты по продаже масок и перчаток. Выкидывать же их нужно будет в специально отведенные для этого контейнеры, уточнил Елин. Он пояснил, что маски и перчатки надо специальным образом обрабатывать и утилизировать.

Депутат Дроздов сообщил ЗАКС.Ру, что сейчас принимаются "самые жесткие меры" по обеспечению аптек масками. Помимо этого, добавил Дроздов, волонтеры предоставляют маски больницам и поликлиникам.

По мнению же депутата Госдумы Милонова, власти обязаны бесплатно раздавать маски тем, кто в этом нуждается.

- Сейчас вместо того, чтобы раздавать деньги, как требуют отдельные горе-оппозиционеры, надо раздавать маски малоимущим, - считает Милонов.

В том, что средства защиты необходимо предоставлять петербуржцам бесплатно, уверен также депутат ЗакСа от "Справедливой России", более 30 лет проработавший хирургом-онкологом Александр Егоров. Он считает, что все петербуржцы должны в обязательном порядка начать носить маски, чтобы избежать распространения коронавируса.

- Я считаю, что ношение масок сейчас должно быть обязательным. И город должен своих жителей обеспечивать ими бесплатно за счет бюджета. Потому что требовать - это одно, но некоторые люди сейчас живут в таких стесненных условиях, что даже маски не могут купить, - рассказал Егоров ЗАКС.Ру.

По его словам, распространением средств индивидуальной защиты могут заняться волонтеры или аптеки. Необходимо определить ответственное за это ведомство и детально продумать способ раздачи масок, отметил депутат.

Парламентарий ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что о необходимости обязательного ношения масок должны говорить эпидемиологи. Если же такая мера нужна, то маски должны быть доступны для горожан, считает Вишневский.

- Маски должны быть везде, по доступным ценам, а не по тем, которые есть сейчас. А еще лучше раздавать их бесплатно, - заявил депутат.

По его мнению, стоимость одной маски не должна превышать 5-10 рублей. Вишневский уверен, что ни материалы, ни рабочая сила на производстве средств индивидуальной защиты не подорожали. А вот депутат Госдумы Романов заявил, что себестоимость материалов для масок увеличилась.

- Возросли цены на сырье, на сами фильтры, на резинку, которая используется в масках. Я и сам общался с питерскими производителями, с владельцами предприятий. Они мне объясняли, говорили, что заканчивается и покупали втридорога в других местах, - рассказал Романов.

Вишневский также добавил, что людей нельзя штрафовать за отсутствие маски или перчаток. Надо разъяснять населению необходимость использования СИЗ, отметил "яблочник":

- Я думаю, вполне будет достаточно, если действительно ситуация серьезная, что на человека в магазине без маски другие будут смотреть мягко говоря не очень добрым взглядом и объяснять: или надень маску, или уходи отсюда.

Парламентарий Госдумы Боярский тоже считает, что у людей должно сформироваться отношение к маске как к обязательному элементу гардероба. Он уверен, что средства индивидуальной защиты необходимо носить для того, чтобы обезопасить от возможного заражения окружающих людей:

- На мой взгляд, причины и повода не прикрывать лицо во время эпидемии как не было, так и нет. И в первую очередь нужно создать следующую поведенческую модель: человек должен защищать окружающих от себя, потенциального носителя, а не носить маску для того, чтобы не заразиться самому. Потому что второй подход расхолаживает.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.