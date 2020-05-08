Голикова предложила обеспечить многодетные семьи масками и ноутбуками

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением предоставить многодетным семьям медицинские маски, продуктовые наборы, а также "электронные устройства для дистанционного обучения детей", уведомляет "Интерфакс".

Заняться обозначенным вопросом поручено Минтруда и Минфину в коллаборации с властями регионов. Отмечается, что помощь может быть предоставлена не по месту прописки, а по адресу фактического пребывания граждан.

Голикова выступила также с инициативой изучить возможность размещения обитателей приютов и домов престарелых в гостиницах и пансионатах на время эпидемии коронавирусной инфекции. Наконец, вице-премьер поручила облегчить выписку наркотических и психотропных препаратов для детей, нуждающихся в паллиативной помощи.

Рекомендации Голиковой должны быть проработаны до 15 мая.