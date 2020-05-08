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9:43

"Это орудие мира": В РПЦ назвали ядерное оружие "замечательным изобретением"

фото ЗакС политика "Это орудие мира": В РПЦ назвали ядерное оружие "замечательным изобретением"

Известный своими резонансными заявлениями глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов уверен в необходимости и важности ядерного потенциала России: своими соображениями на сей счет он поделился с газетой "Токио симбун", выдержки из которой приводит "Интерфакс".

По мнению религиозного деятеля, только благодаря обозначенному виду вооружения страна и существует до сих пор, именно поэтому важно его освящать.

"Мы просто благодарны Господу Богу, что он благословил наших ученых создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем ракеты как наших защитников. Мы хоть и освящаем ядерное оружие, но это оружие мира: мы в отличие от Америки никогда его не используем и не хотим использовать. Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чем они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят", - рассказал Смирнов. 

Ранее в РПЦ предложили отказаться от благословения некоторых видов оружия - в том числе ядерного. Мнения по этому вопросу внутри организации разделились.

Добавим, в октябре 2018 года большой резонанс вызвали слова Владимира Путина о ядерном оружии. Говоря о возможности подобного удара по России, президент отметил, что "агрессор должен знать, что возмездие неизбежно", россияне "как мученики попадут в рай", а нападающие "просто сдохнут", не успев "раскаяться".

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