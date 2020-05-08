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10:40

За сутки в РФ количество заболевших COVID-19 увеличилось на 10 699 человек

фото ЗакС политика За сутки в РФ количество заболевших COVID-19 увеличилось на 10 699 человек

За минувшие сутки на территории России выявлено 10 699 новых случаев инфицирования коронавирусом, уведомляет оперативный штаб. Таким образом, общее количество заболевших достигло отметки 187 859. 

Всего с начала эпидемии погибли 1723 человека (плюс 98 за сутки), 26 608 излечились (плюс 2 805 за день).

По информации Роспотребнадзора,  с 6 на 7 мая проведено более 184 тысяч тестов (почти 5 млн за все время).

Наибольшее количество заболевших выявлено в Москве и её области - 5846 и 918 соответственно. Следом идет Петербург - плюс 375 инфицированных COVID-19 (всего - 6565).

По Северо-Западу карта распространения вируса выглядит следующим образом (количество заболевших за сутки): в Ленинградской области — 91 (всего - 1354), в Мурманской области — 50 (всего - 2322), в Калининградской области — 38, в Псковской области — 27, в Новгородской области — 19, в Архангельской области — 18, в Карелии — 13, в Вологодской области — 12, в Коми — 11, в Ненецком автономном округе — 1.

Всего в мире COVID-19 обнаружен у более 3,8 млн человек, скончались свыше 269 тысяч.

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